Fisioterapeuta e farmacêutica são indiciados após procedimentos estéticos causarem lesões graves Foto: Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia indiciou, nesta quinta-feira (24), um fisioterapeuta e uma... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 12h29 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h29 )

Foto: Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia indiciou, nesta quinta-feira (24), um fisioterapeuta e uma farmacêutica por crimes relacionados a procedimentos estéticos que causaram lesões graves em duas mulheres. Os atendimentos foram realizados em uma clínica localizada no centro de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, que operava de forma irregular.

