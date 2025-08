Flipelô 2025 começa nesta quarta no Pelourinho com programação gratuita Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2025 tem início nesta quarta-feira... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2025 tem início nesta quarta-feira (6) e segue até domingo (10), com programação gratuita em diversos espaços do Centro Histórico de Salvador.

