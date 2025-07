Fluminense derrota Al Hilal e se torna o primeiro clube brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes Foto: Lucas Merçon / FLUMINENSE F.CO Fluminense sob o comando de Renato Gaúcho derrotou o... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: Lucas Merçon / FLUMINENSE F.CO Fluminense sob o comando de Renato Gaúcho derrotou o Al Hilal de Simone Inzaghi por 2×1 e se tornou o primeiro time brasileiro a avançar para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, nesta sexta-feira (4). Os gols do Flu foram de Martinelli e Hércules. Após derrotar o vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, a vitória do Fluminense contra Al Hilal ganhou significado, com o triunfo do time saudita sobre o Manchester City.

