Fluxo de passageiros no ferry aumenta após suspensão das lanchinhas

03/08/2025 - 19h18

Foto: Taktá O movimento de passageiros no sistema ferry-boat teve um aumento significativo no final da tarde deste domingo (3), após a suspensão da travessia entre Salvador e Mar Grande pelas lanchinhas. O serviço está interrompido desde a última sexta-feira (1º), por recomendação da Marinha, devido às condições desfavoráveis do tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

