Foragido por homicídio em Brasília é preso durante patrulhamento em Salvador Foto: Divulgação/PMBApmbaUm homem foragido da Justiça foi preso na noite de terça-feira (8), no bairro... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

pmba

Foto: Divulgação/PMBApmbaUm homem foragido da Justiça foi preso na noite de terça-feira (8), no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele foi localizado por policiais militares do Batalhão Apolo durante uma ação de rotina na Rua Iguaí. Ao abordar o suspeito, os policiais consultaram os sistemas e constataram que havia um mandado de prisão em aberto desde 2023. O homem havia sido condenado por homicídio em Brasília e cumpria pena na capital baiana antes de fugir. A Polícia Militar informou que o foragido foi levado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Polinter), onde foram adotadas as medidas legais. Não foram divulgados mais detalhes sobre o crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais informações!

Leia Mais em Taktá:

CCJ aprova projeto de Lídice da Mata: não há espaço para invasão de privacidade nas redes

Donald Trump faz pausa tarifas mas aplica medida radical e eleva tarifas para a China em 125%

Atenção de golpe! Disque 2 não vacinou seu celular, mas pode roubar seus dados