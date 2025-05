Forró Azul dá o pontapé nos festejos juninos de Camaçari neste sábado (31) Foto: DivulgaçãoO clima de São João chega com força total a Camaçari neste sábado (31),... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h37 ) twitter

Taktá

Foto: DivulgaçãoO clima de São João chega com força total a Camaçari neste sábado (31), com a realização do tradicional Forró Azul. O evento, que acontece na sede de campo da APSEF Bahia, marca a abertura oficial dos festejos juninos na cidade e promete uma noite repleta de forró, xote e baião.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo que vai rolar!

