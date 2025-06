Forró, tradição e resistência: Quando o forró virou coadjuvante na própria festa? Fotos: Divulgação / Secom PMSPor Cíntia Santos e Íssala Queiroz No Nordeste, o São João... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h56 ) twitter

Fotos: Divulgação / Secom PMSPor Cíntia Santos e Íssala Queiroz No Nordeste, o São João não é apenas uma festa. É um jeito de ser, de celebrar, de se reconhecer. É cheiro de fogueira, bandeirola colorida, comida de milho, vestido de chita e forró. Ou pelo menos era para ter o pé de serra, xote e baião. Em conversa com o Portal Taktá, Del Feliz, cantor e compositor baiano conhecido como o “embaixador do forró”, disse que a essência da festa está se perdendo no meio de outros ritmos que são característicos de outras festas, não o São João.

