Fortalecimento do vínculo entre Educação Básica e Ensino Superior é pauta de encontro na Bahia

Fotos: Emerson SantosA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) promoveu, nesta terça-feira (17), em Salvador, uma reunião com os reitores das universidades federais do estado. O objetivo foi ampliar o diálogo entre a Educação Básica e o Ensino Superior, com foco em parcerias para formação de professores, desenvolvimento de projetos escolares e fortalecimento de políticas de permanência estudantil.

