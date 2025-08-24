Logo R7.com
Forte como aço! Bahia vence o Santos e segue na disputa do Brasileirão

Bahia e Santos

Foto: Rafael Rodrigues/ EC BahiaBahia e SantosO Bahia vence o Santos neste domingo (24), na Arena Fonte Nova, garantindo 2 a 0 em um duelo válido pela 21ª rodada. Uma conquista importante pelo Campeonato Brasileiro e sob os olhares de Carlo Ancelotti que marcou presença no jogo.

