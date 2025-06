França sedia Conferência da ONU sobre os Oceanos com foco em conservação Foto: Ajayô / DivulgaçãoA cidade de Nice, no sul da França, será palco, a partir... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 03h35 ) twitter

Foto: Ajayô / DivulgaçãoA cidade de Nice, no sul da França, será palco, a partir desta segunda-feira (9), da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. O evento reúne cerca de 100 chefes de Estado e governo, além de 30 mil cientistas e representantes da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a governança global dos oceanos e acelerar o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 — que trata da conservação e uso sustentável dos recursos marinhos.

