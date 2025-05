Freguesia tricolor? Veja o histórico do confronto entre Bahia e Flamengo Foto: Letícia Martins/BahiaO Flamengo receberá o Bahia no Maracanã no próximo sábado (10), às 21h.... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h48 ) twitter

Foto: Letícia Martins/BahiaO Flamengo receberá o Bahia no Maracanã no próximo sábado (10), às 21h. O Esquadrão pode encerrar uma sequência de jogos sem vencer que se perdura desde o Campeonato Brasileiro de 2019, quando venceu o Rubro-Negro carioca por 3×0 na Fonte Nova. O Bahia é um freguês histórico do Flamengo, mas o momento dos dois clubes pode reescrever o que a história conta.

