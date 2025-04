Frente fria provoca chuvas em Salvador até quinta-feira (24), diz Codesal Foto: Tak Táchuva apartamentoA Defesa Civil de Salvador (Codesal) alerta para dias chuvosos na capital... Taktá|Do R7 22/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 08h26 ) twitter

chuva apartamento

Foto: Tak Táchuva apartamentoA Defesa Civil de Salvador (Codesal) alerta para dias chuvosos na capital baiana, com previsão de chuvas moderadas a fortes até pelo menos a próxima quinta-feira (24). Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec), a passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico aumentará a nebulosidade e provocará chuvas em diversos pontos da cidade.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

