Frio marca presença em Vitória da Conquista; veja a temperatura para o fim de semana Foto: Reprodução/ PMVCInvernou em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Instituto Nacional de... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 )

Taktá

Foto: Reprodução/ PMVCInvernou em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas na cidade devem variar entre 13°C e 14°C no fim de semana, mas a sensação térmica pode cair ainda mais por causa dos ventos e da nebulosidade.

