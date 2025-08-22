Frio marca presença em Vitória da Conquista; veja a temperatura para o fim de semana
Foto: Reprodução/ PMVCInvernou em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Instituto Nacional de...
Foto: Reprodução/ PMVCInvernou em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas na cidade devem variar entre 13°C e 14°C no fim de semana, mas a sensação térmica pode cair ainda mais por causa dos ventos e da nebulosidade.
Foto: Reprodução/ PMVCInvernou em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas na cidade devem variar entre 13°C e 14°C no fim de semana, mas a sensação térmica pode cair ainda mais por causa dos ventos e da nebulosidade.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a previsão do tempo e como se preparar para o frio! saiba mais
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a previsão do tempo e como se preparar para o frio! saiba mais
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: