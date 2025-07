Funceb abre inscrições para cursos gratuitos em Salvador Foto: Divulgação / Funceb A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Divulgação / Funceb A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas para cursos artísticos gratuitos nos Núcleos de Extensão do Nordeste de Amaralina e Alagados, em Salvador. A iniciativa, promovida por meio da Escola de Dança, integra a política de descentralização da formação artística da Funceb, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). As aulas começam na segunda-feira (7).

