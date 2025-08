Funceb abre vagas para áreas administrativas e artísticas Foto: Lucas Malkut.A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abrirá, entre os dias 6... Taktá|Do R7 04/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h59 ) twitter

Taktá

Foto: Lucas Malkut.A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abrirá, entre os dias 6 e 12 de agosto, as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação temporária de 50 profissionais por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). As vagas são destinadas a cargos de níveis médio e superior nas áreas administrativas e artísticas, com atuação em Salvador.

