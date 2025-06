Gabriel Mercury encerra participação no São João da Bahia com show na Praça Pedro Arcanjo Foto: XavssO cantor Gabriel Mercury se apresentou, nesta segunda-feira (23), noite de São João, no... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 06h36 ) twitter

Taktá

Foto: XavssO cantor Gabriel Mercury se apresentou, nesta segunda-feira (23), noite de São João, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. O show marcou o encerramento da participação do artista na programação oficial do São João da Bahia 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

