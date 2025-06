Gabriel Mercury estreia no São João do Pelourinho neste domingo com show gratuito O cantor Gabriel Mercury faz sua estreia no São João do Pelourinho, neste domingo (22),... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

O cantor Gabriel Mercury faz sua estreia no São João do Pelourinho, neste domingo (22), com apresentação marcada para as 22h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Centro Histórico de Salvador. No repertório, o artista preparou um show especial com clássicos do forró, incluindo também sucessos do arrocha.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa apresentação imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena: aposta única leva prêmio R$ 127 milhões

Vítimas de queda de balão em Santa Catarina são veladas neste domingo (22)

Parque, Pelourinho e Subúrbio: Confira as atrações do São João da Bahia neste domingo (22)