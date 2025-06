Gabriel Mercury prepara show especial para noite de São João na Praça Pedro Archanjo Fotos: XavssNo dia mais aguardado do ano para os amantes do forró, na noite de... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h37 ) twitter

Fotos: XavssNo dia mais aguardado do ano para os amantes do forró, na noite de São João, o cantor Gabriel Mercury se apresenta com show marcado para 1h da manhã na Praça Pedro Archanjo, no Pelourinho, como parte da programação dos festejos juninos em Salvador. No repertório, uma mistura de arrocha e forró, com músicas autorais e releituras de clássicos do gênero.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse show imperdível!

