Galvão Bueno tem data marcada para estreia como narrador no Prime Video; saiba quando Foto: DivulgaçãoGalvão Bueno fará sua estreia como narrador no Prime Video neste fim de semana,... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h07 )

Foto: DivulgaçãoGalvão Bueno fará sua estreia como narrador no Prime Video neste fim de semana, no sábado (5), às 18h30, no duelo entre Corinthians e Vasco, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão exclusiva da plataforma de streaming acontecerá diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo, com pré-jogo a partir das 17h30.

