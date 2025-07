Garantido vence Festival de Parintins e encerra sequência de vitórias do Caprichoso Foto: Mauro Neto / SecomO Boi Garantido foi o grande campeão do 58º Festival Folclórico... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 01h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Mauro Neto / SecomO Boi Garantido foi o grande campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas do rival Caprichoso. Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, a agremiação vermelha e branca conquistou seu 33º título na apuração realizada nesta segunda-feira (30), no Bumbódromo de Parintins, palco tradicional do duelo entre os dois bois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em Taktá:

Reunião de cúpula do Brics no Rio terá reforço de 17 mil agentes de segurança

Concurso Público Nacional Unificado abre mais de 2 mil vagas de preenchimento imediato

Mais de 200 vagas para concurso da Força Aérea Brasileira são abertas