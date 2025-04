Gás de cozinha na Bahia tem redução de 8% a partir desta terça-feira (01) Foto: Marcello Casal/Agência BrasilA Acelen, empresa responsável pela administração da Refinaria Mataripe, anunciou uma redução... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h28 ) twitter

Foto: Marcello Casal/Agência BrasilA Acelen, empresa responsável pela administração da Refinaria Mataripe, anunciou uma redução de 8% no preço do gás de cozinha (GLP) na Bahia. A mudança entra em vigor a partir desta terça-feira (1º). Com a queda, o preço para as revendedoras deve ter uma redução aproximada de R$ 4,60. Atualmente, o preço médio do botijão de 13 kg em Salvador é de R$ 131,67, um dos mais altos do país. Entre as capitais brasileiras, a capital baiana tem o segundo gás mais caro, ficando atrás apenas de Boa Vista (RR). Em nota, a Acelen afirmou que a precificação do produto segue critérios de mercado e que, assim como outras refinarias privadas no Brasil, busca maior competitividade na oferta de petróleo nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa importante mudança nos preços.

