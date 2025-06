Gasolina A passa a custar R$ 2,85 por litro nas distribuidoras, anuncia Petrobras Foto: ReproduçãoA Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) a redução do preço da gasolina A para... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) a redução do preço da gasolina A para distribuidoras. A partir de terça-feira (3), o litro passará a custar R$ 2,85. A queda é de R$ 0,17, o equivalente a 5,6%. Com o novo valor, a parcela da Petrobras no preço da gasolina C, que é a mistura vendida nos postos, será de R$ 2,08 por litro. A redução para o consumidor será de R$ 0,12 por litro, considerando a composição obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A.

