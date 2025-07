Gasolina ultrapassa R$ 7 em Salvador mesmo sem reajuste oficial Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO preço da gasolina apresentou alta em alguns postos de Salvador na... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO preço da gasolina apresentou alta em alguns postos de Salvador na manhã desta quarta-feira (23). Motoristas relataram valores de até R$ 6,39 no bairro do Stiep, enquanto o litro mais caro, segundo o site Preço da Hora, foi encontrado por R$ 7,21 no Posto Bahia de Todos os Santos, na Avenida da França, no bairro do Comércio.

