GCM realiza treinamento de evacuação em escolas municipais de Salvador

Foto: Betto Jr. / Secom PMSA Guarda Civil Municipal (GCM) realizará um simulado de evacuação na Escola Municipal Alfredo Amorim, durante a semana, como parte do programa de Segurança Escolar em Salvador. Os alunos foram contemplados nos turnos vespertino e matutino, do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como a GCM está preparando as crianças para situações de emergência!

