Gilberto Gil adia show da turnê TEMPO REI em luto a morte de Preta Gil Foto: Reprodução/ Redes SociaisGilberto Gil adiou o show da turnê TEMPO REI, em Belém, devido... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h18 )

Foto: Reprodução/ Redes SociaisGilberto Gil adiou o show da turnê TEMPO REI, em Belém, devido ao falecimento da sua filha Preta Gil. O show aconteceria no dia 9 de agosto no Estádio Olímpico do Pará. O comunicado foi feito através do perfil oficial da turnê no Instagram, nesta segunda-feira (28).

