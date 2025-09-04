Giorgio Armani, um dos maiores nomes da moda, morre aos 91 anos
Foto: Reprodução.O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones: o...
Foto: Reprodução.O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones: o estilista italiano Giorgio Armani. Aos 91 anos, ele faleceu, conforme comunicado oficial divulgado por seu grupo. O estilista, conhecido como “Re Giorgio”, deixa um legado de elegância, modernidade e um império bilionário.
Foto: Reprodução.O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones: o estilista italiano Giorgio Armani. Aos 91 anos, ele faleceu, conforme comunicado oficial divulgado por seu grupo. O estilista, conhecido como “Re Giorgio”, deixa um legado de elegância, modernidade e um império bilionário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a vida e o legado de Giorgio Armani.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a vida e o legado de Giorgio Armani.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: