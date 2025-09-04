Giorgio Armani, um dos maiores nomes da moda, morre aos 91 anos Foto: Reprodução.O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones: o... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 11h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução.O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones: o estilista italiano Giorgio Armani. Aos 91 anos, ele faleceu, conforme comunicado oficial divulgado por seu grupo. O estilista, conhecido como “Re Giorgio”, deixa um legado de elegância, modernidade e um império bilionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a vida e o legado de Giorgio Armani.

Leia Mais em Taktá:

Tragédia em bondinho deixa 17 mortos e mais de 20 feridos em Portugal

Polícia investiga morte de blogueira no Subúrbio Ferroviário

Jessica Smetak brilha no programa ‘Acerte ou Caia’ de Tom Cavalcante