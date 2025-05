Goleada! Seleção Brasileira garante classificação para a semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia Reprodução / Redes Sociais / CBF Beach Soccer Nesta quinta-feira (8), na Paradise Arena, em... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h27 ) twitter

Taktá

Reprodução / Redes Sociais / CBF Beach Soccer Nesta quinta-feira (8), na Paradise Arena, em Seychelles, a Seleção Brasileira garantiu classificação para a semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Brasil derrotou os rivais por 6 a 0 para avançar. Os atuais campeões além de seguirem com 100% de aproveitamento também possuem a melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos.

