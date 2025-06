Governador de SC brinca sobre separar região Sul do restante do Brasil O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), voltou a fazer menção ao movimento separatista... Taktá|Do R7 18/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h36 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), voltou a fazer menção ao movimento separatista “O Sul é o Meu País” durante sua participação em um evento do setor da construção civil, realizado na última quinta-feira (12), em Curitiba (PR). Em tom descontraído, o chefe do Executivo catarinense sugeriu a separação dos estados do Sul do restante do país, caso o cenário político nacional “não caminhe bem”. “Temos dois possíveis candidatos à Presidência da República aqui. Daqui a pouco, se as coisas lá para cima não funcionarem direito, a gente passa uma trena para cá e cria o ‘Sul é o nosso país’”, afirmou Mello, sorrindo, ao se referir aos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná), presentes no encontro e apontados como pré-candidatos ao Planalto.

