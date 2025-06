Governador Jerônimo Rodrigues e prefeito de Senhor do Bonfim discutem novos investimentos para o município Fotos: Feijão Almeida/GOVBA O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu, na manhã desta quarta-feira (11), com... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu, na manhã desta quarta-feira (11), com o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, para tratar dos projetos em andamento e novas demandas para o município. O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre os novos investimentos em Senhor do Bonfim!

Leia Mais em Taktá:

Casal é encontrado morto a tiros dentro de carro na BR-116, em Serrinha

Trump fecha acordo comercial com a China

Obra em sistema de abastecimento suspende fornecimento de água em 6 cidades baianas