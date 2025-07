Governo abre rodada de debates sobre o Universidade para Todos Foto: Memo SoulA Secretaria da Educação da Bahia inicia uma nova fase de qualificação do... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Memo SoulA Secretaria da Educação da Bahia inicia uma nova fase de qualificação do Programa Universidade para Todos (UPT), com a realização dos Diálogos Pedagógicos UPT 2025. O primeiro encontro acontece nesta sexta-feira (25) e sábado (26), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da Conquista.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Desidratadas e debilitadas, idosas são resgatadas em apartamento

Criança sofre asfixia e morre ao brincar com rede na Bahia

Salvador lidera ranking nacional de mortes violentas