Governo adia implantação de vagão exclusivo para mulheres no metrô de Salvador
Taktá|Do R7 06/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 09h05 )

Foto: Divulgação/ CCR Metrô BahiaA implantação do vagão exclusivo para mulheres no metrô de Salvador, prevista em lei sancionada recentemente, não será iniciada dentro do prazo estabelecido. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), o projeto ainda está em fase de planejamento e depende de ajustes operacionais a serem definidos em parceria com a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo sistema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa importante mudança no transporte público.

