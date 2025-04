Governo amplia ‘Minha Casa, Minha Vida’ para famílias com renda de até R$ 12 mil Foto: DivulgaçãoO governo federal anunciou nesta quinta-feira (3) a expansão do programa Minha Casa, Minha... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h46 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO governo federal anunciou nesta quinta-feira (3) a expansão do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para contemplar famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A nova modalidade prevê prazos de financiamento de até 420 meses (35 anos) e taxa de juros de 10,50% ao ano, abaixo das praticadas no mercado tradicional, segundo o governo.

