Governo convoca mais de 3 mil universitários para o programa Partiu Estágio Foto: Divulgação/SAEBO Governo da Bahia convocou 3.037 universitários para participar do programa Partiu Estágio. A... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h47 ) twitter

Foto: Divulgação/SAEBO Governo da Bahia convocou 3.037 universitários para participar do programa Partiu Estágio. A lista dos selecionados foi publicada nesta terça-feira (13) e está disponível no site da Secretaria da Administração do Estado (Saeb). Os convocados devem se apresentar entre os dias 19 e 30 de maio nos órgãos públicos onde irão atuar.

