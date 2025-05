Governo dá 48 horas para plataformas digitais removerem conteúdo sobre cigarros eletrônicos Foto: Joédson Alves / Agência Brasil A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério... Taktá|Do R7 01/05/2025 - 04h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 04h40 ) twitter

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou nesta terça-feira (29) as plataformas YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre para que removam, no prazo de 48 horas, conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos — os chamados vapes — e outros produtos derivados do tabaco. O prazo se encerra nesta quinta-feira (1º).

Para mais detalhes sobre essa importante medida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

