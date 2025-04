Governo da Bahia abre inscrições para o Programa Mais Futuro a partir de segunda-feira (28) Foto: Divulgação.A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, divulgou neste sábado (26), no Diário... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 08h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação.A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, divulgou neste sábado (26), no Diário Oficial, o edital de inscrições para o Programa Mais Futuro. Os interessados poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (28), com prazo até o dia 28 de maio.

Saiba mais sobre como garantir seu auxílio e as condições necessárias consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Air France amplia número de voos diretos entre Paris e Salvador

Brasil define prioridades para encontro de chanceleres do Brics no Rio

Diabetes exige atenção além do controle da glicose; desafio é crescente para a saúde pública