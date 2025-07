Governo da Bahia abre pré-cadastro para novo Sistema de Telessaúde Foto: Divulgação/Saúde GovBAO Governo do estado abriu o pré-cadastro de profissionais do SUS no novo... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h37 ) twitter

Foto: Divulgação/Saúde GovBAO Governo do estado abriu o pré-cadastro de profissionais do SUS no novo Sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT Bahia), nesta quarta-feira (30). A abertura faz parte das comemorações pelo centenário da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O sistema irá operar com exclusividade a partir de 11 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde na Bahia!

