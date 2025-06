Governo da Bahia decreta ponto facultativo nos dias 20 e 23 de junho Fotos: Divulgação / Secom PMSO Governo da Bahia oficializou nesta terça-feira (3), por meio do... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h57 ) twitter

Fotos: Divulgação / Secom PMSO Governo da Bahia oficializou nesta terça-feira (3), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto nº 23.763, que suspende o expediente nas repartições públicas estaduais nos dias 20 e 23 de junho. A medida determina que as jornadas de trabalho referentes às duas datas sejam compensadas com o acréscimo de uma hora nos dias úteis anteriores ou posteriores.

