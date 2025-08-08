Governo da Bahia e Fieb apresentam propostas para minimizar impactos do tarifaço
Foto: Eduardo Aiache/GOVBAGoverno da Bahia e Fieb apresentam propostas para minimizar impactos do tarifaçoO Governo do Estado participou, nesta quarta-feira (7), de reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em Brasília, para discutir estratégias que mitiguem os impactos da nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender todas as propostas apresentadas!
