Governo da Bahia lança licitação para novo trecho do metrô entre Lapa e Campo Grande Foto: Divulgação / CCR MetrôO Governo da Bahia vai lançar a licitação para a construção... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / CCR MetrôO Governo da Bahia vai lançar a licitação para a construção de um novo trecho do metrô de Salvador, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande. O aviso da concorrência será publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (10). O investimento estimado na obra é de R$ 2 bilhões e além da expansão, a rede metroviária receberá mais 10 novos trens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o metrô de Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Cumprimento de mandados de prisão cresce 63% na Bahia em 2025

Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratamento da obesidade

Cantor sertanejo Léo sofre queimaduras no rosto após explosão em show