Governo da Bahia libera verba e leva artistas baianos ao exterior com tudo pago; entenda Foto: Guilherme Sai/ReproduçãoHistórias de vida em formato de cordel são tema de exposição em SP... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 08h58 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Histórias de vida em formato de cordel são tema de exposição em SP Taktá

Artistas, produtores e grupos culturais da Bahia podem se inscrever no Edital Mobilidade Cultural 2025/2026, lançado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult). A iniciativa investe R$ 5 milhões, por meio do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), para ajudar projetos artísticos baianos a irem para fora do estado e até mesmo em outros países. O edital também prevê o recebimento de profissionais de outras regiões para promover formações em solo baiano.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Homem salta do terceiro andar com filha nos braços para escapar de incêndio em Brotas

Grupo invade loja de eletrodomésticos na Calçada

Investigação avança: CPI das Bets deve indiciar Virgínia, Deolane e outros nomes famosos