Governo da Bahia realiza ato no Dia Nacional de Combate à Tortura Foto: Divulgação/Ascom FPCAto para Reafirmar o Combate à Tortura – Compromisso com a Memória e... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 03h36 (Atualizado em 16/07/2025 - 03h36 )

Foto: Divulgação/Ascom FPCAto para Reafirmar o Combate à Tortura – Compromisso com a Memória e os Direitos Humanos será realizado nesta quarta-feira (16), às 9h, na Biblioteca Central da Bahia, em Salvador. O evento pretende marcar o Dia Nacional de Combate à Tortura, que foi instituído no dia 14 de julho de 2024. A programação inclui um seminário, distribuição da publicação “Direitos Humanos e Mediação de Conflitos… O que dizem as palavras”, do escritório de Direitos Humanos Juspopuli. A exposição “Para que NÃO se esqueça… Para que NUNCA mais aconteça” da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa). O ato terá várias iniciativas com foco na preservação da memória, na promoção da justiça aos que lutaram pelo fim da ditadura militar e valorização dos direitos humanos. A ação é coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), em parceria com as Secretarias de Educação (SEC) e da Cultura (Secult).

