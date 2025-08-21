Governo determina remoção de anúncios de cigarros eletrônicos em sites e redes sociais
ReproduçãoSites de comércio eletrônico e redes sociais têm 48 horas para remover anúncios e conteúdos relacionados a cigarros eletrônicos, conhecidos como dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). Medida entrou em vigor na última terça-feira (19).
Saiba mais sobre essa importante decisão
Leia Mais em Taktá:
