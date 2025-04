Governo do estado realiza entregas em Camaçari e anuncia investimentos na saúde Foto: Wuiga Rubini/GOVBADurante evento realizado neste sábado (26) na Cidade do Saber, em Camaçari, o... Taktá|Do R7 26/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Wuiga Rubini/GOVBA Durante evento realizado neste sábado (26) na Cidade do Saber, em Camaçari, o Governo do Estado entregou 25 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a municípios como Salvador, Simões Filho, Candeias, Conde, Esplanada e Pojuca. A ação faz parte do processo de renovação da frota no estado e eleva para 257 o número de ambulâncias entregues entre 2023 e 2025. As novas unidades foram produzidas em uma fábrica instalada em Lauro de Freitas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre os investimentos na saúde em Camaçari!

Leia Mais em Taktá:

Homem é preso acusado de estupro, sequestro e cárcere privado em Xique-Xique

Dia do goleiro: relembre a trajetória de cinco grandes atletas do futebol brasileiro

Bahia atinge 500 mil pagantes em 2025 e se torna o segundo clube da Série A a alcançar a marca