Governo entrega colégio de tempo integral com estrutura moderna em Sento Sé Foto: Reprodução / Joseane RodriguesO Governo da Bahia inaugurou neste sábado (19) a ampliação e... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Joseane RodriguesO Governo da Bahia inaugurou neste sábado (19) a ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Sete de Setembro, no município de Sento Sé, no norte do estado. Com investimento superior a R$ 26 milhões, a unidade agora oferece uma estrutura completa voltada à educação, cultura, esporte e bem-estar dos estudantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Pepê consegue efeito suspensivo e reforça o Vitória contra o Bragantino

Domingo será de céu nublado e chuvas isoladas em Salvador e parte da Bahia

Christian Chávez anuncia show em Salvador com turnê solo em 2026