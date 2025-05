Governo federal reassume operação de rodovias BR-324 e BR-116 na Bahia Foto: Wuiga Rubini/GOVBAO Governo Federal retomou, desde a madrugada do dia 15 de maio, a... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h04 ) twitter

Foto: Wuiga Rubini/GOVBAO Governo Federal retomou, desde a madrugada do dia 15 de maio, a operação plena das rodovias BR-324 (Salvador–Feira de Santana) e BR-116 (Feira de Santana–divisa com Minas Gerais). O controle passou a ser feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após o encerramento do contrato com a concessionária que administrava os trechos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a operação das rodovias!

