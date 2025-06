Governo inicia consultas com comunidades sobre a Ponte Salvador-Itaparica Foto: Márcio LírioO Governo da Bahia iniciou uma série de consultas com comunidades tradicionais que... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h36 ) twitter

Foto: Márcio LírioO Governo da Bahia iniciou uma série de consultas com comunidades tradicionais que vivem na área de influência do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica. A ação, conduzida pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), busca garantir que as demandas locais sejam incorporadas ao projeto.

