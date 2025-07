Governo lança leilão e põe à venda terreno do antigo Odorico Tavares Foto: Reprodução / Redes SociasColégio Estadual Odorico Tavares, situado no bairro da Vitória, em SalvadorO... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colégio Estadual Odorico Tavares, situado no bairro da Vitória, em Salvador Taktá

Foto: Reprodução / Redes SociasColégio Estadual Odorico Tavares, situado no bairro da Vitória, em SalvadorO Governo da Bahia anuncia o leilão do terreno onde funcionava o Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no bairro da Vitória, uma das regiões mais valorizadas de Salvador. A licitação foi publicada nesta terça-feira (29) e será conduzida pela Secretaria da Administração (Saeb).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o leilão e suas implicações!

Leia Mais em Taktá:

PF desmonta esquema de desvio de emendas para eventos de eSports

Documentário sobre o Vitória será exibido no FutFestBol

EUA oferecem recompensa por Nicolás Maduro; entenda