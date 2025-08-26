Governo lança novo slogan e reforça discurso de soberania
Foto: Divulgação.O governo federal adotará um novo slogan para marcar a comunicação oficial: “Do lado...
Foto: Divulgação.O governo federal adotará um novo slogan para marcar a comunicação oficial: “Do lado do povo brasileiro”. A frase substituirá “União e Reconstrução”, usado desde o início da atual gestão, e começará a aparecer nas peças publicitárias a partir da próxima semana.
Foto: Divulgação.O governo federal adotará um novo slogan para marcar a comunicação oficial: “Do lado do povo brasileiro”. A frase substituirá “União e Reconstrução”, usado desde o início da atual gestão, e começará a aparecer nas peças publicitárias a partir da próxima semana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova fase do governo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova fase do governo!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: