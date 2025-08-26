Governo lança novo slogan e reforça discurso de soberania Foto: Divulgação.O governo federal adotará um novo slogan para marcar a comunicação oficial: “Do lado... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h59 ) twitter

Foto: Divulgação.O governo federal adotará um novo slogan para marcar a comunicação oficial: “Do lado do povo brasileiro”. A frase substituirá “União e Reconstrução”, usado desde o início da atual gestão, e começará a aparecer nas peças publicitárias a partir da próxima semana.

