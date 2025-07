Governo libera R$ 20,6 bilhões no Orçamento 2025 Foto: Marcello Casal Jr. / Agência BrasilA manutenção parcial do decreto que elevou o Imposto... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h37 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência BrasilA manutenção parcial do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) permitiu a liberação de R$ 20,6 bilhões no Orçamento de 2025, segundo os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. A informação consta no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução orçamentária e é enviado ao Congresso a cada dois meses.

