Governo notifica plataformas por venda e promoção de cigarros eletrônicos ReproduçãoA Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, notificou na última terça-feira... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

ReproduçãoA Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, notificou na última terça-feira (29) as plataformas Instagram, YouTube, TikTok, Mercado Livre e Enjoei, exigindo que removam em até 48 horas anúncios e conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos (vapes) e outros produtos derivados do tabaco cuja venda é proibida no Brasil.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Após repercussão negativa, CBF recua e descarta camisa vermelha na Seleção

‘Branca, bonita e rica’: frase de vereadora do Novo paralisa sessão e gera acusação de racismo; entenda

Foragido da Justiça baiana e membro do baralho do crime é capturado em SP